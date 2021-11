Saint-Dizier Centre Socioculturel de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Devenir du centre commercial du Vert-Bois Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Centre Socioculturel de Saint-Dizier, le mardi 9 novembre à 18:00

L’atelier sera également retransmis en direction sur la page Facebook de Saint-Dizier.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Un atelier de concertation est proposé le mardi 9 novembre 2021 à 18h au Centre socioculturel pour imaginer le devenir du centre commercial du Vert-Bois. Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2021-11-09T18:00:00 2021-11-09T20:00:00

