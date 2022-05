Devenir conservateur du patrimoine : se former à l’Institut national du patrimoine Château de Fontainebleau,Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

le vendredi 3 juin à 17:30

Unique dans le paysage mondial de la formation en sciences du patrimoine, l’Institut national du patrimoine organise chaque année les concours de recrutement des conservatrices et conservateurs du patrimoine de l’État, des collectivités territoriales et de la Ville de Paris. Il donne accès à dix-huit mois de formation au cours de laquelle sont dispensés des enseignements théoriques et appliqués à différentes spécialités, alternant avec des périodes de stages en France et à l’étranger. Cette table ronde permet un retour d’expérience à travers le témoignage des élèves actuellement en formation.

Château de Fontainebleau, Cour Ovale
Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

