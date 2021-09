Paris La Recyclerie île de France, Paris Devenir cheminot : Déjeuner suspendu avec Jérémy Auguy La Recyclerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Qu’ils·elles aient les doigts pleins de pâte, d’encre, de terre ou de cambouis, ils·elles avaient de l’or dans les mains, et en ont fait quelque chose. À la REcyclerie, le temps d’un déjeuner, venez vous inspirer auprès de ceux·elles qui ont réinventé leur métier au service du vivant et des vivants, pour passer du savoir faire au savoir vivre… ensemble”. Après 10 années de carrière au sein de la SNCF (en tant qu’opérateur fret, agent de circulation, chef d’escale voyageur…), Jérémy Auguy a ensuite été Inspecteur à l’EPSF (Etablissement public de sécurité ferroviaire) pendant 5 ans avant de rejoindre les chemins de fer luxembourgeois. Aujourd’hui, en tant que Directeur de la sécurité ferroviaire chez Railcoop, il est amené à réinventer son métier au sein d’une coopérative. Cet évènement est soumis au Pass sanitaire, merci de présenter une des preuves suivantes : Un certificat de vaccination complet Un test négatif de moins de 48h Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois Animations -> Conférence / Débat La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

