Devenir chef étoilé Salle de la Concorde Valmont, mercredi 7 février 2024.

Devenir chef étoilé Salle de la Concorde Valmont Seine-Maritime

Rencontre avec Pierre Caillet.

Ancien élève de l’école hôtelière du Touquet, où il se forme du CAP au BTS, iI se perfectionne en France (Savoie, Jura, Roussillon) et à l’étranger (Maroc, Allemagne, Irlande). En janvier 2007, il reprend le restaurant « Le Bec au Cauchois » à Valmont.

Un an après, il sera le premier « Maître Restaurateur » de la région. Puis de part la qualité de l’accueil et de son savoir-faire, les distinctions vont s’enchaîner jusqu’à l’obtention de sa première étoile au guide Michelin en 2009, étoile toujours conservée depuis.

La signature de la maison Caillet :

– une inspiration qui vient de la terre normande

– un esprit inventif

– le goût de la surprise, de faire plaisir et de récolter des émotions sincères

Pour arriver à cette perfection il faut des priorités le respect des clients qui partagent le temps d’un repas le travail et les émotions de la brigade

– et par conséquent le respect des gens qui travaillent à la Maison Caillet dans un esprit de bienveillance et de confiance et ce,avec les producteurs de la région qui sont fournisseurs en viandes, poissons et autres produits locaux.

– sans oublier la production personnelle de Pierre Caillet dans son potager

Rencontre avec Pierre Caillet.

Ancien élève de l’école hôtelière du Touquet, où il se forme du CAP au BTS, iI se perfectionne en France (Savoie, Jura, Roussillon) et à l’étranger (Maroc, Allemagne, Irlande). En janvier 2007, il reprend le restaurant « Le Bec au Cauchois » à Valmont.

Un an après, il sera le premier « Maître Restaurateur » de la région. Puis de part la qualité de l’accueil et de son savoir-faire, les distinctions vont s’enchaîner jusqu’à l’obtention de sa première étoile au guide Michelin en 2009, étoile toujours conservée depuis.

La signature de la maison Caillet :

– une inspiration qui vient de la terre normande

– un esprit inventif

– le goût de la surprise, de faire plaisir et de récolter des émotions sincères

Pour arriver à cette perfection il faut des priorités le respect des clients qui partagent le temps d’un repas le travail et les émotions de la brigade

– et par conséquent le respect des gens qui travaillent à la Maison Caillet dans un esprit de bienveillance et de confiance et ce,avec les producteurs de la région qui sont fournisseurs en viandes, poissons et autres produits locaux.

– sans oublier la production personnelle de Pierre Caillet dans son potager .

Salle de la Concorde 12, rue Louis Barbier

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 18:00:00

fin : 2024-02-07



L’événement Devenir chef étoilé Valmont a été mis à jour le 2024-01-24 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp