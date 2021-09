Devenir charpente – Collectif CLARA La Maréchalerie – centre d’art contemporain, 18 septembre 2021, Versailles.

CLARA développe une recherche artistique à forte valeur contextuelle, expérimentale, collaborative et radicale. Le collectif est composé de quatre artistes aux recherches distinctes, Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, Virginie Delannoy et Gilles Picouet, qui au nom de CLARA se rassemblent dès 2005 en une entité artistique, expression d’une pratique à la fois une et polyphonique. Prolongeant la pratique et l’énergie du collectif, CLARA fait l’expérience de l’espace de La Maréchalerie pour revenir aux origines de l’architecture par l’usage de formes primaires et de matériaux bruts. L’exposition _Devenir Charpente_ questionne l’expérience physique d’une architecture, un espace «habité» à traverser et à éprouver. L’exposition est accessible sur présentation du passe sanitaire.

La Maréchalerie – centre d’art contemporain 5 avenue de Sceaux 78000 Versailles Versailles Yvelines



