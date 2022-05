DEVENIR AUTONOME AU JARDIN, 22 mai 2022, .

DEVENIR AUTONOME AU JARDIN

2022-05-22 – 2022-05-22

De mars à décembre, les dimanches matin 1 fois par mois de 10h à 12h, les jardins de Sèmeliens vous propose des cours de jardinage sous les thématique suivantes :

• 27 mars : Le sol (vie et préparation)

• 10 avril : Les semis des annuelles en godet et pleine terre

• 22 mai : Désherbage/paillage et plantations

• 12 juin : Repiquage et entretien courant du jardin

• 3 juillet : Bouturage de vivaces et entretien courant du jardin

• 18 septembre : Éclaircir le jardin et cultures automnales

• 16 octobre : Récolter ses semences avec JardiFlore horticuleur/semencier

• 13 novembre : Préparer l’hivernage (nettoyage, apports de compost, paillage)

• 4 décembre : Taille des vivaces et des arbustes

Atelier jardinage avec Sèmeliens

