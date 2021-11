Grenoble Maison de l'Architecture de l'Isère Grenoble, Isère “Devenir Architecte” Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

“Devenir Architecte” Maison de l’Architecture de l’Isère, 16 novembre 2021, Grenoble. “Devenir Architecte”

Maison de l’Architecture de l’Isère, le mardi 16 novembre à 19:00

La première séance affichant complet, nous programmons une nouvelle fois le film de Garance Paillasson “devenir architecte” le mardi 16 novembre à 19h.

entrée libre selon les places disponibles

deuxième séance de projection du film “devenir architecte” Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Maison de l'Architecture de l'Isère Adresse 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Ville Grenoble lieuville Maison de l'Architecture de l'Isère Grenoble