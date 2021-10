Devenir architecte Maison de l’Architecture de l’Isère, 9 novembre 2021, Grenoble.

Maison de l’Architecture de l’Isère, le mardi 9 novembre à 19:00

Depuis plus de deux ans, dans le cadre d’une collaboration avec le CRESSON (laboratoire AAU), au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Garance Paillasson a réalisé un documentaire: « Devenir architecte (questionnements sur les pratiques architecturales émergentes) ». Il pose la question de la pérennisation de pratiques architecturales nouvelles, d’outils et de processus, et du lien aux maîtrises d’ouvrages. Elle a mené 8 entretiens avec Yvan Detraz de Bruit du Frigo, Chloé Bodart de Chloé Bodart Construire, Marie Menant du P.E.R.O.U., Sébastien Fabiani de Na!, Sonia Te Hok de Yes we camp, Marie Blanckaert de BLAU, Sâm Rosenzweig et Manuel Braisaz de Communa ainsi que Michaël Ghyoot de Rotor. _”Quand je pense à l’après, depuis que je suis entrée en école d’architecture, je me demande comment je vais pouvoir maintenir mon engagement social à travers la voie que j’ai choisie. Cette question me taraude d’autant plus qu’au moment où je commence ce documentaire je suis en train de préparer mon diplôme, et que mes incertitudes demandent des réponses._ _Je veux m’engager socialement ou politiquement dans ce métier d’architecte, mais même après cinq années d’études, il me manque les outils concrets pour y parvenir._ _Alors, j’ai discuté de mes questionnements avec les gens qui m’entourent, enseignants, architectes, sociologues, urbanistes, étudiants,… je me suis rendue compte que je n’étais pas la seule à m’interroger._ _Par exemple, certains étudiants qui sortent des écoles aujourd’hui montent des collectifs en marge des agences habituelles, ils créent leur propre structure parce qu’ils ne trouvent pas celle qui leur permettrait d’être en accord avec eux mêmes._ _Mais est-ce pérenne ? Est ce qu’il est possible de changer les manières conventionnelles de pratiquer de manière viable ?_ _C’est pour répondre à ces questions que j’ai contacté des gens qui construisent leur monde autrement._ _Pour freiner ma crainte selon laquelle les petites interventions n’ont pas de poids face au temps et aux institutions, je décide d’aller à la rencontre de certaines de ces initiatives, chacune représentative d’une manière de faire différente. Par initiative, j’entends des professionnels ou des habitants, qui s’engagent socialement sur des questions d’occupation de l’espace. Cette occupation de l’espace peut prendre différentes formes, espace public ou privé, ouvert ou couvert. Elle pose la question de la temporalité, des usages et des installations : pourquoi privilégier une construction temporaire, ou pérenniser un projet ?”_ _Garance Paillasson, Architecte DE, réalisatrice du film_

projection du film “devenir architecte” à la Maison de l’Architecture de l’Isère suivi d’un débat

