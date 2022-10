Devenir

Devenir, 15 décembre 2022, . Devenir



2022-12-15 – 2022-12-15 Une invitation à devenir, tout haut ce qui s’est écrit tout bas

Théâtre d’objets documentaire par la compagnie La Bande Passante.

Spécialisée dans le théâtre d’objets documentaire, La Bande Passante s’intéresse dans cette nouvelle création, aux archives des journaux intimes d’adolescent·es. Des récits d’adolescence, qui, bien que très personnels et singuliers, sont pourtant universels. Ils font écho aux histoires de chacun·e, aux personnages, aux situations, aux choix, aux renoncements, aux émotions de cette période qui à la fois fascine et façonne.

DansDevenir, ces destins individuels surgissent sur scène, dans une performance mêlant jeu, manipulation, musique, transformations plastiques et création vidéo en direct. La propre adolescence des deux

comédien·nes se percute aux textes, aux objets, aux cahiers, aux collages, aux musiques de ces constellations de vies incandescentes. La compagnie relie ainsi les adolescent·es dans nos coeurs, quels que soient nos âges.

Plus d’informations sur le site du Sablier.

