Devenez Volontaire des Jeux, 23 octobre 2021, . Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 31 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 18h

gratuit

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent à grands pas, et de nombreux Volontaires vont être mobilisés ! Les volontaires olympiques et paralympiques seront un élément clé de la réussite des Jeux de 2024. Présents sur l’ensemble des sites officiels, ils assisteront les participants des Jeux et accueilleront et orienteront les spectateurs. La Ville de Paris mettra en place un programme complémentaire pour accueillir dans les meilleures conditions les spectateurs et visiteur des Jeux dans la capitale. Les candidatures sont ouvertes à partir de février 2023. D’ici là, vous pouvez vous inscrire sur le formulaire ci-dessous et manifester votre souhait d’accompagner les Jeux Olympiques. Nous vous proposerons des formations et des missions en rapport avec l’accueil des Jeux de 2024. Événements -> Autre événement Tout Paris 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

Date complète :

