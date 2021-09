DEVENEZ VENDANGEUR D’UN JOUR Quarante, 11 septembre 2021, Quarante.

DEVENEZ VENDANGEUR D’UN JOUR 2021-09-11 – 2021-09-11

Quarante Hérault Quarante

45 EUR Deux sœurs respectueuses de l’environnement exceptionnel de leur Vignoble vous proposent de venir partager avec elles un petit bout de saison des vendanges. Suivez-les, sécateur à la main dans les vignes à la recherche des plus belles grappes. Visitez la cave et écoutez-les raconter la vie de la vigne, du raisin et leurs secrets de vinification.

Découvrez le domaine Pech Menel à proximité de Quarante, son vignoble, son environnement. Initiez-vous à la vendange, vous suivrez le cheminement du raisin de la vigne à la cave afin de comprendre le processus de vinification . Vous pourrez ensuite déguster dans la cave les différents vins en fermentation

Une autre façon de découvrir notre culture …

Sur inscription (Nombre de places limitée)

Tarif : 45 € adulte et 15 € pour les enfant à partir de 8 ans)

Devenez vendangeur d’un jour

pech-menel@wanadoo.fr

