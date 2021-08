Ammerschwihr Ammerschwihr Ammerschwihr, Haut-Rhin Devenez vendangeur d’un jour ! Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Devenez vendangeur d’un jour ! Ammerschwihr, 20 septembre 2021, Ammerschwihr. Devenez vendangeur d’un jour ! 2021-09-20 – 2021-09-24

Ammerschwihr Haut-Rhin EUR Plongez au coeur de l’ambiance des vendanges en Alsace ! Le vigneron vous accueille sur son domaine pour partager avec vous ce moment particulier qui récompense une année de travail consacrée à l’élaboration d’un produit prestigieux ! Muni d’un petit sécateur, parcourez les coteaux pour récolter les grappes de raisin sur les conseils des vendangeurs professionnels. Possibilité de partager le déjeuner avec les vendangeurs. Partagez l’expérience unique des vendanges en Alsace avec nos vignerons ! Plongez au coeur de l’ambiance des vendanges en Alsace ! Le vigneron vous accueille sur son domaine pour partager avec vous ce moment particulier qui récompense une année de travail consacrée à l’élaboration d’un produit prestigieux ! Muni d’un petit sécateur, parcourez les coteaux pour récolter les grappes de raisin sur les conseils des vendangeurs professionnels. Possibilité de partager le déjeuner avec les vendangeurs. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Ammerschwihr Adresse Ville Ammerschwihr lieuville 48.12499#7.28735