Devenez un artiste impressionniste numérique ! Médiathèque André Malraux Tourcoing, mercredi 10 avril 2024.

Devenez un artiste impressionniste numérique ! Ensemble, créons des œuvres qui illumineront l’écran et révéleront l’artiste qui sommeille en vous ! Animé par la numérithèque. Mercredi 10 avril, 14h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T14:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T14:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une aventure artistique inoubliable, où l’impressionnisme rencontre la technologie du 21e siècle. Ensemble, créons des œuvres qui illumineront l’écran et révéleront l’artiste qui sommeille en vous ! Animé par la numérithèque.

IMPRESSIONNISTES24

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

