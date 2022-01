Devenez référent·e cybersécurité par la formation continue École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

du lundi 28 février au samedi 5 mars

du lundi 28 février au samedi 5 mars à École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT)

L’objectif général de la formation est de valider les compétences d’un·e référent·e cybersécurité interne à son entreprise. Afin notamment d’être à même de : * identifier et analyser des problèmes de cybersécurité dans une perspective d’intelligence et de sécurité économiques ; * connaître les obligations et responsabilités juridiques de la cybersécurité ; * identifier et comprendre les menaces liées à l’utilisation de l’informatique et des réseaux internet, réseaux privés d’entreprises ou réseaux publics ; * mettre en oeuvre les démarches de sécurité inhérentes aux besoins fonctionnels ; * savoir présenter les précautions techniques et juridiques à mettre en place pour faire face aux attaques éventuelles. Les personnes suivant la totalité des 5 jours de formation pourront passer la certification « Référent cybersécurité en TPE/PME » et mobiliser leur compte personnel de formation pour le financement. Possibilité de suivre l’ensemble de la formation sur plusieurs sessions (socle de base en 1re session, et modules spécialisés en 2e session) -> accessible tout ou partie en distanciel Prochaine session de formation : 28 février au 4 mars 2022 date limite d’inscription : 15 février 2022 Coût de la formation : 400 € HT/jour, 500 € HT pour la certification [► Nous contacter pour plus d’informations](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-continue)

