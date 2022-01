Devenez « référent·e cybersécurité » par la formation continue École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

Nouvelle session de formation « référent cybersécurité » destinée aux TPE-PME, mais également aux collectivités publiques et plus largement à toutes les personnes souhaitant acquérir un socle de compétences permettant de devenir acteur de la cybersécurité au sein de son organisation. Cette formation de 35h est accessible en présentiel ou à distance, + d’infos à venir

400 € HT/jour, 500 € HT pour la certification

Acquérir un socle de compétences permettant de devenir acteur de la cybersécurité au sein de son organisation

École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT)
6, rue de Kerampont 22300 LANNION
Brélévenez
Côtes-d'Armor

2022-02-28T08:00:00 2022-02-28T17:00:00;2022-03-01T08:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T08:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T08:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T08:00:00 2022-03-04T17:00:00

