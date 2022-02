Devenez observateur des saisons avec Les sentinelles du climat – Blanquefort chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Noisetiers, primevères coucou, frêne, sureau… Le temps d’une sortie, venez vous familiariser avec la flore du Parc de Tanaïs. Vous apprendrez à reconnaître et réaliser les suivis de ces espèces dans le cadre de l’observatoire des saisons avec Les sentinelles du climat : l’occasion de se mettre aux sciences participatives ! Feuillaison, floraison, fructification, sénescence… saviez-vous que ces phénomènes périodiques des cycles de développement des végétaux sont conditionnés notamment par certains paramètres climatiques ? Leur observation est un outil de suivi de la réponse de la flore au changement climatique. Après cette sortie, vous saurez quelles observations réaliser sur ces espèces de l’observatoire des saisons. Par la suite, vous aurez tout le loisir de participer à la recherche en renseignant vos données sur [www.obs-saisons.fr](http://www.obs-saisons.fr) Pour adultes et enfants à partir de 8 ans – Gratuit – Inscription obligatoire Renseignements et inscriptions : 07 83 40 14 81 / elodie.malavialle[@]cistude[point]org (remplacer les crochets) En partenariat avec l’Europe (Feder) et la Région Nouvelle-Aquitaine. Contact : Elodie Malavialle Lieu : Château du Parc de Tanaïs, Blanquefort

