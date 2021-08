Devenez Médiateur de Lutte AntiCovid, 1 septembre 2021, .

Date et horaire exacts : Du 1 au 30 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 19h

gratuit

Dans le cadre de la stratégie nationale «Tester – Alerter – Protéger», un nouveau dispositif est mis en place. Les médiateurs de lutte antiCovid (MLAC) sont des volontaires qui interviennent et agissent auprès de la population parisienne pour renforcer la protection et limiter les situations de contamination.

Les médiateurs contribuent activement, par leur position de proximité privilégiée, à la campagne de vaccination anti-Covid. Ils appuient et démultiplient les actions entreprises à cette fin par la municipalité, dans une démarche de contact en allant vers les populations les plus éloignées des préoccupations sanitaires. Ils informent les parisiens sur les modalités pratiques, les orientent sur les centres de vaccination les plus proches

Tout Paris 75000

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922

