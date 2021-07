Tours En ligne Indre-et-Loire, Tours Devenez le roi du Code ! En ligne Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Devenez le roi du Code !

du lundi 16 août au vendredi 20 août à En ligne

Rejoignez la Wild Summer School ! Programme gratuit 100% en ligne ! Ateliers en ligne : HTML, CSS, Javascript… Cours pratiques et séances de coaching. Podcasts et vidéos de nos alumni.

Gratuit, sur inscription

HTML, Javascript : découvrez les bases de ces langages !

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T17:00:00

