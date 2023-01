Devenez « le petit fermier » de la Ferme Au Fil Des Saisons Amfreville-les-Champs, 12 avril 2023, Amfreville-les-Champs .

Devenez « le petit fermier » de la Ferme Au Fil Des Saisons

1352 Route de Yémanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

2023-04-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-12 16:00:00 16:00:00

Amfreville-les-Champs

Seine-Maritime

Le temps d’un après-midi, « devenez le petit fermier » de la Ferme au Fil des Saisons…

La Ferme Au Fil des Saisons, clos-masure traditionnel du Pays de Caux vous accueille pour une découverte en famille. Partez dans la ferme donner à manger aux animaux, ramasser les œufs… Le travail ne manque pas, il nous faudra nourrir les chevaux, les lapins, les cochons, les poules… A votre retour, une balade avec Albert et Ernest les ânes et d’autres surprises vous attendent. Et qui sait, peut-être te verras tu remettre le diplôme du petit fermier ou fermière …

Avant de partir, ne manquez la visite commentée sur le lin, le sentier de randonnée autour de la ferme, le local de vente de produits fermiers, et la « tartinerie » !

lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr +33 6 18 17 23 39 http://www.lafermeaufildessaisons.fr/

