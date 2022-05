Devenez “le petit fermier” de la Ferme Au Fil Des Saisons Amfreville-les-Champs, 30 juillet 2022, Amfreville-les-Champs.

Devenez “le petit fermier” de la Ferme Au Fil Des Saisons Amfreville-les-Champs

2022-07-30 14:00:00 – 2022-07-30 18:00:00

Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Le temps d’un après-midi, “devenez le petit fermier” de la Ferme au Fil des Saisons… Jeu de piste en famille…

Partez avec les seaux et de la nourriture pour les animaux. Sur un parcours fléché dans la ferme en activité, vous pourrez nourrir lapins, cochons, poules… A votre retour, une balade en ânes et d’autres surprises vous attendent. En fin d’après-midi, une remise de diplôme du petit fermier ou fermière est prévue…

Sur place, à ne pas manquer également : le sentier de randonnée autour de la ferme, le local de vente de produits fermiers, et la “tartinerie” !

Le temps d’un après-midi, “devenez le petit fermier” de la Ferme au Fil des Saisons… Jeu de piste en famille…

Partez avec les seaux et de la nourriture pour les animaux. Sur un parcours fléché dans la ferme en activité, vous pourrez nourrir…

lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr +33 6 18 17 23 39 http://www.lafermeaufildessaisons.fr/

Le temps d’un après-midi, “devenez le petit fermier” de la Ferme au Fil des Saisons… Jeu de piste en famille…

Partez avec les seaux et de la nourriture pour les animaux. Sur un parcours fléché dans la ferme en activité, vous pourrez nourrir lapins, cochons, poules… A votre retour, une balade en ânes et d’autres surprises vous attendent. En fin d’après-midi, une remise de diplôme du petit fermier ou fermière est prévue…

Sur place, à ne pas manquer également : le sentier de randonnée autour de la ferme, le local de vente de produits fermiers, et la “tartinerie” !

Amfreville-les-Champs

dernière mise à jour : 2022-04-19 par