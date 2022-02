Devenez l’acteur d’un vieillissement en bonne santé Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Mardi 15 mars à 14h Devenez l'acteur d'un vieillissement en bonne santé avec le programme ICOPE de l'OMS Semaine du cerveau – Atelier Avec Neda Tavassolli et Christine Lafont, ERVPD, CHU de Toulouse. Médiathèque Saint-Cyprien

2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T16:00:00

2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T16:00:00
Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Ville Toulouse

