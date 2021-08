Devenez la créatrice d’avenir 2021 ! SQY Cub, 14 septembre 2021, Guyancourt.

Vous êtes une femme et vous vous êtes lancée dans l’aventure entrepreneuriale ? Vous souhaitez valoriser et mettre en lumière votre activité ? Bénéficiez d’un véritable coup de pouce du réseau Initiative Ile-de-France et de la possibilité d’être retenue comme lauréate de cette 11e édition avec : Une dotation globale de 60 000 €, Une expertise de votre projet d’entreprise, Une mise en réseau, Une aide au financement, Une communication personnalisée ! Présentation du concours et du réseau Initiative et témoignage de Sophie Fourmaux, lauréate 2020.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par les réseaux Initiative Saint Quentin-en-Yvelines, Initiative Seine Yvelines et Initiative IDF

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines



