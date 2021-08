Montbrison Théâtre des Pénitents Loire, Montbrison Devenez chasseur de trésor au théâtre des Pénitents Théâtre des Pénitents Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Devenez chasseur de trésor au théâtre des Pénitents Théâtre des Pénitents, 19 septembre 2021, Montbrison. Devenez chasseur de trésor au théâtre des Pénitents

Théâtre des Pénitents, le dimanche 19 septembre à 14:00

Deux parcours différents en fonction de l’âge ! Le premier parcours, adapté aux enfants de moins de 10 ans, se déroulera dans le théâtre alors que la seconde chasse au trésor, pour les 10-18 ans, aura lieu dans toute la ville de Montbrison. Ils découvriront des éléments du patrimoine en lien avec des spectacles à venir. À la clef : des cadeaux et des places à gagner ! Afin de faire découvrir aux enfants et aux adolescents la programmation 2021-2022, l’équipe du théâtre des Pénitents leur propose deux parcours de chasse au trésor. Théâtre des Pénitents Place des Pénitents, 42600 Montbrison Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Théâtre des Pénitents Adresse Place des Pénitents, 42600 Montbrison Ville Montbrison lieuville Théâtre des Pénitents Montbrison