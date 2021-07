Devenez bêta-testeur à la Cité des Sciences ! En ligne, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 20 juillet au 17 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 12h30

gratuit

Immergez-vous dans l’exposition « Quand tout bascule : l’eau et ses enjeux » d’Universcience et apportez vos critiques constructives !

Dans le cadre de la présentation de l’exposition Renaissances à la Cité des sciences et de l’industrie qui traite de la notion d’effondrement et du futur de notre société, les médiateurs de la Cité élaborent actuellement un atelier-débat autour de la problématique de l’eau destiné aux adultes et aux jeunes à partir de 14 ans, intitulé : Quand tout bascule : l’eau et ses enjeux.

Nous vous proposons de devenir bêta-testeur de ce dispositif qui sera présenté au public à la rentrée prochaine !

Associant jeux et mini-débats, cet atelier invite les participants à discuter et à adopter une réflexion critique sur les grands enjeux socio-environnementaux contemporains sous le prisme de la problématique de l’eau : les ressources, la consommation, l’eau virtuelle, le droit de l’eau, la pollution…

6 sessions sont ouvertes en juillet et août, reportez-vous formulaire d’inscription pour trouver la vôtre !

Expositions -> Autre expo

En ligne Visioconférence Paris 75000

7 : Porte de la Villette (282m) 7 : Corentin Cariou (407m)



Contact :Volontaires de Paris https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922

Expositions -> Autre expo

Date complète :

2021-07-20T10:30:00+02:00_2021-07-20T12:30:00+02:00;2021-07-21T10:30:00+02:00_2021-07-21T12:30:00+02:00;2021-07-22T10:30:00+02:00_2021-07-22T12:30:00+02:00;2021-07-23T10:30:00+02:00_2021-07-23T12:30:00+02:00;2021-07-24T10:30:00+02:00_2021-07-24T12:30:00+02:00;2021-07-25T10:30:00+02:00_2021-07-25T12:30:00+02:00;2021-07-26T10:30:00+02:00_2021-07-26T12:30:00+02:00;2021-07-27T10:30:00+02:00_2021-07-27T12:30:00+02:00;2021-07-28T10:30:00+02:00_2021-07-28T12:30:00+02:00;2021-07-29T10:30:00+02:00_2021-07-29T12:30:00+02:00;2021-07-30T10:30:00+02:00_2021-07-30T12:30:00+02:00;2021-07-31T10:30:00+02:00_2021-07-31T12:30:00+02:00;2021-08-01T10:30:00+02:00_2021-08-01T12:30:00+02:00;2021-08-02T10:30:00+02:00_2021-08-02T12:30:00+02:00;2021-08-03T10:30:00+02:00_2021-08-03T12:30:00+02:00;2021-08-04T10:30:00+02:00_2021-08-04T12:30:00+02:00;2021-08-05T10:30:00+02:00_2021-08-05T12:30:00+02:00;2021-08-06T10:30:00+02:00_2021-08-06T12:30:00+02:00;2021-08-07T10:30:00+02:00_2021-08-07T12:30:00+02:00;2021-08-08T10:30:00+02:00_2021-08-08T12:30:00+02:00;2021-08-09T10:30:00+02:00_2021-08-09T12:30:00+02:00;2021-08-10T10:30:00+02:00_2021-08-10T12:30:00+02:00;2021-08-11T10:30:00+02:00_2021-08-11T12:30:00+02:00;2021-08-12T10:30:00+02:00_2021-08-12T12:30:00+02:00;2021-08-13T10:30:00+02:00_2021-08-13T12:30:00+02:00;2021-08-14T10:30:00+02:00_2021-08-14T12:30:00+02:00;2021-08-15T10:30:00+02:00_2021-08-15T12:30:00+02:00;2021-08-16T10:30:00+02:00_2021-08-16T12:30:00+02:00;2021-08-17T10:30:00+02:00_2021-08-17T12:30:00+02:00

Jean-Baptiste Gurliat