Le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac organise chaque été des sessions familiales, pendant lesquelles une dixaine de familles se retrouvent pour vivre ensemble un temps de vacances et de ressourcement, dans un esprit familial et convivial, simple et chaleureux. L’animation spirituelle est assurée par les frères et sœurs de Saint-Jean, pour les parents et les enfants à partir de 4 ou 5 ans. ### Pour chaque session, nous avons besoin **de jeunes bénévoles :** > pour prendre en charge les plus jeunes enfants pendant les temps d’enseignements, encadrer le temps du goûter, animer des temps de jeux et de veillée… ### Nous cherchons également pour chaque session **un bénévole adulte :** > pour aider en cuisine, au service, mettre en place le petit-déjeuner… Evidemment, les bénévoles sont logés et nourris avec les familles au Foyer de la Sainte-Famille, et leurs frais de transport sont pris en charge. Chez nous, les bénévoles sont chouchoutés ! Nous veillons à leur offrir des moments de repos et de détente, des temps spirituels propres avec un frère ou une sœur de Saint-Jean, et d’autres surprises… ### Dates des sessions : en juillet : du 11 au 18 juillet ; du 25 juillet au 1er août en août : du 1er au 8 août ; 8 au 15 août ; 15 au 22 août ### Partant ??? Alors… Appelle-nous !!! Sœur Claire-Aimée 07 82 68 23 98 [sasj.claireaimee@stjean.com](mailto:sasj.claireaimee@stjean.com) [Plus d’infos sur les sessions familiales](https://nd-de-graces.com/temps-forts/?oaq%5Buid%5D=63603505)

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



