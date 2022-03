Devenez assesseurs dans un bureau de vote Cugnaux

Devenez assesseurs dans un bureau de vote Cugnaux, 21 mars 2022, . Devenez assesseurs dans un bureau de vote

du lundi 21 mars au dimanche 19 juin à Cugnaux

Qu’est-ce qu’un assesseur ? Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles (article R44 du Code électoral), participent au déroulement des opérations électorales. La répartition des tâches qui leur incombent durant la journée se fait à l’ouverture du bureau de vote. Ils sont généralement chargés : • de contrôler et faire signer la liste d’émargement, • d’apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin. Ils peuvent également être amenés à suppléer ou assister le président et ainsi procéder au contrôle d’identité des électeurs et tenir l’urne. Enfin, les assesseurs titulaires doivent participer à l’ouverture du bureau de vote, à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes, jusqu’à la clôture du PV (environ 22h). Un roulement est organisé entre les membres du bureau de vote pour assurer des pauses. Les assesseurs ne sont pas rémunérés. Qui peut être assesseur ? Les assesseurs doivent être des citoyens inscrits sur les listes électorales de la commune. Les dates à retenir > Élections présidentielles : • 1er tour : dimanche 10 avril • 2ème tour : dimanche 24 avril > Elections législatives : • 1er tour : dimanche 12 juin • 2ème tour : dimanche 19 juin Qu’est-ce qu’un assesseur ? Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles (article R44 du Code électoral), participent au déroulement des opérations électorales. […] Cugnaux Cugnaux , Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T01:00:00 2022-03-21T00:59:00;2022-03-22T01:00:00 2022-03-22T00:59:00;2022-03-23T01:00:00 2022-03-23T00:59:00;2022-03-24T01:00:00 2022-03-24T00:59:00;2022-03-25T01:00:00 2022-03-25T00:59:00;2022-03-26T01:00:00 2022-03-26T00:59:00;2022-03-27T01:00:00 2022-03-27T01:59:00;2022-03-28T01:00:00 2022-03-28T00:59:00;2022-03-29T01:00:00 2022-03-29T00:59:00;2022-03-30T01:00:00 2022-03-30T00:59:00;2022-03-31T01:00:00 2022-03-31T00:59:00;2022-04-01T01:00:00 2022-04-01T00:59:00;2022-04-02T01:00:00 2022-04-02T00:59:00;2022-04-03T01:00:00 2022-04-03T00:59:00;2022-04-04T01:00:00 2022-04-04T00:59:00;2022-04-05T01:00:00 2022-04-05T00:59:00;2022-04-06T01:00:00 2022-04-06T00:59:00;2022-04-07T01:00:00 2022-04-07T00:59:00;2022-04-08T01:00:00 2022-04-08T00:59:00;2022-04-09T01:00:00 2022-04-09T00:59:00;2022-04-10T01:00:00 2022-04-10T00:59:00;2022-04-11T01:00:00 2022-04-11T00:59:00;2022-04-12T01:00:00 2022-04-12T00:59:00;2022-04-13T01:00:00 2022-04-13T00:59:00;2022-04-14T01:00:00 2022-04-14T00:59:00;2022-04-15T01:00:00 2022-04-15T00:59:00;2022-04-16T01:00:00 2022-04-16T00:59:00;2022-04-17T01:00:00 2022-04-17T00:59:00;2022-04-18T01:00:00 2022-04-18T00:59:00;2022-04-19T01:00:00 2022-04-19T00:59:00;2022-04-20T01:00:00 2022-04-20T00:59:00;2022-04-21T01:00:00 2022-04-21T00:59:00;2022-04-22T01:00:00 2022-04-22T00:59:00;2022-04-23T01:00:00 2022-04-23T00:59:00;2022-04-24T01:00:00 2022-04-24T00:59:00;2022-04-25T01:00:00 2022-04-25T00:59:00;2022-04-26T01:00:00 2022-04-26T00:59:00;2022-04-27T01:00:00 2022-04-27T00:59:00;2022-04-28T01:00:00 2022-04-28T00:59:00;2022-04-29T01:00:00 2022-04-29T00:59:00;2022-04-30T01:00:00 2022-04-30T00:59:00;2022-05-01T01:00:00 2022-05-01T00:59:00;2022-05-02T01:00:00 2022-05-02T00:59:00;2022-05-03T01:00:00 2022-05-03T00:59:00;2022-05-04T01:00:00 2022-05-04T00:59:00;2022-05-05T01:00:00 2022-05-05T00:59:00;2022-05-06T01:00:00 2022-05-06T00:59:00;2022-05-07T01:00:00 2022-05-07T00:59:00;2022-05-08T01:00:00 2022-05-08T00:59:00;2022-05-09T01:00:00 2022-05-09T00:59:00;2022-05-10T01:00:00 2022-05-10T00:59:00;2022-05-11T01:00:00 2022-05-11T00:59:00;2022-05-12T01:00:00 2022-05-12T00:59:00;2022-05-13T01:00:00 2022-05-13T00:59:00;2022-05-14T01:00:00 2022-05-14T00:59:00;2022-05-15T01:00:00 2022-05-15T00:59:00;2022-05-16T01:00:00 2022-05-16T00:59:00;2022-05-17T01:00:00 2022-05-17T00:59:00;2022-05-18T01:00:00 2022-05-18T00:59:00;2022-05-19T01:00:00 2022-05-19T00:59:00;2022-05-20T01:00:00 2022-05-20T00:59:00;2022-05-21T01:00:00 2022-05-21T00:59:00;2022-05-22T01:00:00 2022-05-22T00:59:00;2022-05-23T01:00:00 2022-05-23T00:59:00;2022-05-24T01:00:00 2022-05-24T00:59:00;2022-05-25T01:00:00 2022-05-25T00:59:00;2022-05-26T01:00:00 2022-05-26T00:59:00;2022-05-27T01:00:00 2022-05-27T00:59:00;2022-05-28T01:00:00 2022-05-28T00:59:00;2022-05-29T01:00:00 2022-05-29T00:59:00;2022-05-30T01:00:00 2022-05-30T00:59:00;2022-05-31T01:00:00 2022-05-31T00:59:00;2022-06-01T01:00:00 2022-06-01T00:59:00;2022-06-02T01:00:00 2022-06-02T00:59:00;2022-06-03T01:00:00 2022-06-03T00:59:00;2022-06-04T01:00:00 2022-06-04T00:59:00;2022-06-05T01:00:00 2022-06-05T00:59:00;2022-06-06T01:00:00 2022-06-06T00:59:00;2022-06-07T01:00:00 2022-06-07T00:59:00;2022-06-08T01:00:00 2022-06-08T00:59:00;2022-06-09T01:00:00 2022-06-09T00:59:00;2022-06-10T01:00:00 2022-06-10T00:59:00;2022-06-11T01:00:00 2022-06-11T00:59:00;2022-06-12T01:00:00 2022-06-12T00:59:00;2022-06-13T01:00:00 2022-06-13T00:59:00;2022-06-14T01:00:00 2022-06-14T00:59:00;2022-06-15T01:00:00 2022-06-15T00:59:00;2022-06-16T01:00:00 2022-06-16T00:59:00;2022-06-17T01:00:00 2022-06-17T00:59:00;2022-06-18T01:00:00 2022-06-18T00:59:00;2022-06-19T01:00:00 2022-06-19T00:59:00

Détails Autres Lieu Cugnaux Adresse Cugnaux , Cugnaux lieuville Cugnaux

Cugnaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//