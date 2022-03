Devenez apprenti naturaliste au cœur de la ville Caen, 13 avril 2022, Caen.

Devenez apprenti naturaliste au cœur de la ville Rue du père Sanson Rue Père Sanson Caen

2022-04-13 14:00:00 – 2022-04-13 16:00:00 Rue du père Sanson Rue Père Sanson

Caen Calvados

Dans le cadre des conseils de jardinage au naturel, la ville de Caen et le Jardin des plantes proposent une animation consacrée aux outils d’exploration de la nature.

Jumelles, loupes, filets à papillon… Adultes et enfants, découvrez et expérimentez des outils pour comprendre la nature.

Réservation obligatoire au 02 31 30 48 38 ou conseillershorticoles@caen.fr

Toute l’équipe reste disponible pour répondre à vos questions jardinage, biodiversité, identification d’insectes… par mail, téléphone ou sur place.

© Ville de Caen – François Decaëns

dernière mise à jour : 2022-03-07 par