Devenez apiculteur d’un jour, 19 juillet 2022, .

Devenez apiculteur d’un jour

2022-07-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-19 16:30:00 16:30:00

Si la saison a été clémente les abeilles auront rempli les hausses et nous pourrons extraire le miel, et dans le cas contraire nous ferons la visite du rucher et observerons les abeilles en plein travail.

A partir de 7 ans

Animé par Valérie de l’équipe de la Gloriette

Gloriette

