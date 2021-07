Devenez Ambassadeurs des Gestes qui Sauvent (Trocadéro) Jardins du Trocadéro, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 24 juillet au 5 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 17h30

gratuit

Les futurs secouristes des Jeux Olympiques et Paralympiques c’est vous ! Et ce sont aussi les parisien.ne.s que vous inciterez à s’initier aux Gestes qui Sauvent ! Venez vous former sur le site éphémère place du Trocadéro durant les retransmissions des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.

Après avoir vous-même suivi la formation aux Gestes qui Sauvent, vos missions seront de :

Aller au contact des parisien.n.e.s pour les inciter à se former

Parler de la spécificité du programme de formation GQS en perspective des Jeux

Inciter les personnes formées à compléter leur formation présentielle par du e.learning via 3 applis (Sauv’Life / Staying Alive / EverydayHeroes

Grâce au plan Paris qui Sauve, ensemble faisons de Paris la ville où chacun peut sauver des vies !

Les plus motivés d’entre vous pourront ainsi, au terme d’un parcours de formation théorique et pratique comprenant une formation PSC1 gratuite, prendre part aux équipes de Secours dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Événements -> Autre événement

Jardins du Trocadéro place du Trocadéro-et-du-11-Novembre Paris 75016

6, 9 : Trocadéro (194m) 6 : Passy (452m)



Contact : https://quefaire.paris.fr/117639/les-volontaires-de-paris

Événements -> Autre événement

Date complète :

2021-07-24T14:00:00+02:00_2021-07-24T17:30:00+02:00;2021-07-25T14:00:00+02:00_2021-07-25T17:30:00+02:00;2021-07-26T14:00:00+02:00_2021-07-26T17:30:00+02:00;2021-07-27T14:00:00+02:00_2021-07-27T17:30:00+02:00;2021-07-28T14:00:00+02:00_2021-07-28T17:30:00+02:00;2021-07-29T14:00:00+02:00_2021-07-29T17:30:00+02:00;2021-07-30T14:00:00+02:00_2021-07-30T17:30:00+02:00;2021-07-31T14:00:00+02:00_2021-07-31T17:30:00+02:00;2021-08-01T14:00:00+02:00_2021-08-01T17:30:00+02:00;2021-08-02T14:00:00+02:00_2021-08-02T17:30:00+02:00;2021-08-03T14:00:00+02:00_2021-08-03T17:30:00+02:00;2021-08-04T14:00:00+02:00_2021-08-04T17:30:00+02:00;2021-08-05T14:00:00+02:00_2021-08-05T17:30:00+02:00

Ville de Paris