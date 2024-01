Devenez AGENT DE MAINTENANCE en installation chauffage Amiens Amiens, mardi 6 février 2024.

Devenez AGENT DE MAINTENANCE en installation chauffage Information sur le recrutement d’agent de maintenance en chauffage et climatisation effectué par le biais de la MRS. Mardi 6 février, 09h30 Amiens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T09:30:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T09:30:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Information sur le recrutement d’agent de maintenance en chauffage et climatisation effectué par le biais de la MRS.

Dans le cadre de leur contrat de travail, les candidats bénéficient, au démarrage, d’une formation continue de deux semaines sur Rouen, au sein du centre de formation partenaire de la CRAM. L’hébergement et la restauration sont prévus et gratuits sur Rouen. Les frais de déplacement dans la limite d’un aller/retour par semaine, sont pris en charge.

Démarrage de la formation le 18 mars 2024.

La Société d’exploitation d’installations thermiques et climatiques CRAM vous informera sur le métier d’Agent de maintenance en chauffage et climatisation. A l’issue, vous pourrez vous positionner, si vous le souhaitez, sur les tests de Méthode de Recrutement par Simulation qui se dérouleront le 7 et 10 février.

Amiens 80000 Amiens Amiens Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/214940 »}]

Réunion d’information #TousMobilisés