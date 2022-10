Développer son Imaginaire culinaire Octobre ROSE Moliets-et-Maa, 26 octobre 2022, Moliets-et-Maa.

Le Matou Timbré
20 Place de l'Hôtel de Ville
Moliets-et-Maa
Landes

2022-10-26 – 2022-10-27

Landes

EUR 10 10 Une dégustation durant laquelle vous ferez appel à tous vos sens, vos souvenirs et votre imagination pour concevoir de nouveaux accords, plats et menus!

goûts! 10 € dont 7€ reversés à la ligue contre le cancer.

Une danse Imaginative d’aliments, de condiments et de goûts!

+33 5 58 48 62 11

