Cobalt, le mardi 28 septembre à 18:00

Découvrez la success story de _Rhinov_ et les conseils avisés de l’expert _Léo Aubouin_ pour une _communication digitale efficace_, suivi d’un cocktail dînatoire ! **Inscription Gratuite :** [https://forms.gle/bafUDAwtU934ZxKe6](https://forms.gle/bafUDAwtU934ZxKe6) **Intervenants :** – Xavier Brissonneau de _Rhinov_ – Léo Aubouin de l’Agence _LEIO_ **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** **Format hybride** : visioconférence et présentiel. ➡ **Organisé par** : Technopole Grand Poitiers & SPN

Gratuit sur inscription

Profitez des conseils de nos expert pour améliorer votre communication digitale ! Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T20:00:00

