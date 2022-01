Développer sa « Présence Supérieure » MJC de Saint-Chamond, 26 février 2022, Saint-Chamond.

Développer sa « Présence Supérieure »

du samedi 26 février au dimanche 27 février à MJC de Saint-Chamond

« C’est ça la présence supérieure. C’est une présence active, dans laquelle je suis prêt à réagir à n’importe quel stimulus qui vient de n’importe où. C’est une sorte de paix avec moi-même et une sorte d’oubli de moi et de mes problèmes pour savoir où l’on a besoin de moi. » Radu Penciulescu L’objectif de ce stage est en premier lieu d’apprendre l’écoute, de développer une présence vivante à soi en sortant de la reproduction mécanique. Il s’agit de donner des outils pour le jeu tout en restant dans un rapport de plaisir du jeu théâtral et du plateau. Être là, pleinement là, avec toute sa disponibilité, toute sa vigilance, toute son énergie, toute son attention à son corps, à ses émotions, à ses éventuels partenaires, au public, à tout ce qui est là, être à l’écoute de soi, des autres, du lieu, de l’instant, du monde au sens large, tenter aussi d’être à l’écoute du subtil et du précieux et oser déployer sa sensibilité, sa créativité, son humanité, sa générosité au-delà de toutes nos limitations quotidiennes. Le tout dans le plaisir du jeu allié à une conscience aiguë de l’extrême fragilité de l’acte théâtral. Le soutien de texte ne sera pas utile au travail de recherche proposé. Il s’agit ici de prendre la mesure de son outil principal en expression théâtrale : soi-même. L’approche est ludique et permet d’explorer des aspects souvent peu exploités dans une ambiance joyeuse et conviviale. Les moyens utilisés: – Apprendre à être là sur la scène à occuper le plateau, à s’engager sur la scène. – Apprendre à s’ouvrir à l’autre; Apprentissage de l’écoute et de l’acceptation de l’autre. – Apprendre à prendre sa place dans un groupe, oser trouver sa place «juste». – Prendre conscience de l’espace et de son corps dans l’espace. – Approche de la présence scénique par le personnage. – Dynamique et présence: expérimentation de la dynamique de jeu et de la notion de tension. – Expérimenter la force de l’acceptation des propositions extérieures/ Faire feu de tout bois sur scène. – Développer l’audace. Capter l’attention. Être plus à l’aise en public. – S’extérioriser, s’affirmer et prendre confiance en soi grâce à la scène. Stage animé par Lucie PERRIN:

70€ par pers

Stage de perfectionnement aux techniques théâtrales

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T18:00:00