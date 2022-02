Développer des écogestes en entreprise pour contribuer à la protection de l’environnement En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Développer des écogestes en entreprise pour contribuer à la protection de l’environnement En visioconférence, 21 juin 2022, Paris. Développer des écogestes en entreprise pour contribuer à la protection de l’environnement

En visioconférence, le mardi 21 juin à 09:00

Les écogestes sont un moyen simple de prendre soin de l’environnement au quotidien. Au travers de cette formation orientée pratique et animée par des experts, vous pourrez intégrer les bons écogestes à adopter au sein de votre entreprise ou organisation. * Identifier l’impact de ses différentes activités et comportements sur l’environnement * Savoir choisir parmi de nombreuses actions celles qui seront prioritaires pour soi-même, son groupe de collègues et son entreprise / organisation * Mettre en œuvre les écogestes clés de manière efficace dans son organisation [Découvrir le programme complet](https://agence-lucie.com/formation/ecogestes-en-entreprise/)

595€ HT

Formation à distance en format visio-conférence En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris Departement Paris

En visioconférence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Développer des écogestes en entreprise pour contribuer à la protection de l’environnement En visioconférence 2022-06-21 was last modified: by Développer des écogestes en entreprise pour contribuer à la protection de l’environnement En visioconférence En visioconférence 21 juin 2022 En visioconférence Paris Paris

Paris Paris