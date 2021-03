Noyal-sur-Vilaine Collège Jacques Brel Noyal-sur-Vilaine Développement professionnel à Noyal sur Vilaine #2 Collège Jacques Brel Noyal-sur-Vilaine Catégorie d’évènement: Noyal-sur-Vilaine

Un groupe de personnels de l’encadrement de l’académie de Rennes est en résidence au collège Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine pour réfléchir avec la communauté éducative sur le projet « Autonomie » qui est au coeur de l’éco-système du collège. Travail sur l’éco-système et le projet autonomie du collège (acte 2) Collège Jacques Brel Rue Alain-Fournier 35530 – Noyal sur Vilaine Noyal-sur-Vilaine

