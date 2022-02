Développement personnel : Régulation des émotions et gestion du stress Salle Ozégane Plélan-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand

Développement personnel : Régulation des émotions et gestion du stress Salle Ozégane, 3 mars 2022, Plélan-le-Grand. Développement personnel : Régulation des émotions et gestion du stress

Salle Ozégane, le jeudi 3 mars à 17:30 Inscription Obligatoire

Atelier animé par Arnaud BARATÉ & Frédéric MÉNARD (consultant, coach et formateur professionnel certifié – Praxis Développement) proposé par Brocéliande Communauté Salle Ozégane 5 rue des korrigans 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T17:30:00 2022-03-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Plélan-le-Grand Autres Lieu Salle Ozégane Adresse 5 rue des korrigans 35380 Plélan-le-Grand Ville Plélan-le-Grand lieuville Salle Ozégane Plélan-le-Grand Departement Ille-et-Vilaine

Salle Ozégane Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plelan-le-grand/

Développement personnel : Régulation des émotions et gestion du stress Salle Ozégane 2022-03-03 was last modified: by Développement personnel : Régulation des émotions et gestion du stress Salle Ozégane Salle Ozégane 3 mars 2022 Plélan-le-Grand Salle Ozégane Plélan-le-Grand

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine