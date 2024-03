Développement personnel pour plantes d’intérieur Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, samedi 18 mai 2024.

Développement personnel pour plantes d’intérieur Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h30, 17h00 Musée départemental Albert-Kahn inscription sur place à l’accueil du musée

« Au détour d’une recherche d’images, une pochette de disque m’a intrigué : sur un fond blanc, assis en cercle, un quintette de musiciens habillés en noir jouent pour une grande fougère. Il n’y a pas de nom d’artiste, d’orchestre ou de groupe, seulement le titre Music For Your Plants, écrit en majuscules vertes dans une typographie à empattements.

Je me suis rendu compte qu’il existait plusieurs disques de ce genre, datant des années 1970.

Quelle était cette musique pour les plantes ? »

Lors de cette conférence-performance, Stéphane Degoutin nous emmène à la découverte d’un genre musical à part, destiné au bon développement des plantes. Les études scientifiques cherchant à prouver la sensibilité du végétal est un des thèmes abordés dans l’exposition Natures vivantes, images et imaginaires des jardins d’Albert-Kahn.

Installés dans la serre du musée départemental Albert-Kahn, venez écouter ces sons uniques.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt

