Développement durable “Café des solutions” Saint-Martin-de-Seignanx, 15 mars 2023, Saint-Martin-de-Seignanx .

Développement durable “Café des solutions”

2028 Route d’Arremont CPIE Saint-Martin-de-Seignanx Landes CPIE 2028 Route d’Arremont

2023-03-15 14:00:00 – 2023-03-15 16:00:00

CPIE 2028 Route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

A travers un outil coopératif, ludique et pédagogique, appuyons-nous sur les 17 Objectifs du Développement Durable et agissons ensemble pour ÊTRE la solution!

En partenariat avec Graine Nouvelle-Aquitaine et le dispositif « Mon défi pour Demain ».

Rencontre conviviale et participative le temps d’un café ou autre boisson à partager.

Rendez-vous à 14h au CPIE

Réservation avant le 14 mars, nombre de places limités

Gratuit

+33 5 59 56 16 20 CPIE Seiganx et Adour

CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

