Développement d’une application mobile Université Gustave Eiffel Champs-sur-Marne, lundi 18 mars 2024.

Développement d’une application mobile Semaine des métiers du tourisme Lundi 18 mars, 09h00 Université Gustave Eiffel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Faire le lien entre les formations et les secteurs et métiers du tourisme en diffusant le QR code aux lycées du secteur du Val d’Europe via le canal de l’agglomération du Val d’Europe et lors des divers événements de promotions (salons, etc.), aux étudiants de L3 de l’université dans les disciplines, au SIO de l’Université et sur le site web de la composante.

Université Gustave Eiffel 5 boulevard Descartes Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France