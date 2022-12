Dévaste-moi une dernière fois ! International Visual Theatre Paris Catégories d’évènement: île de France

Dévaste-moi une dernière fois ! International Visual Theatre, 7 février 2023, Paris. Du mardi 07 février 2023 au samedi 18 février 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h20

samedi

de 18h00 à 19h20

jeudi

de 19h00 à 20h20

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h20

. payant

Spectacle hybride mêlant chansigne, théâtre et concert. Dévaste-moi est un appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse du plaisir. Dévaste-moi est de retour après 5 ans d’une tournée intense durant laquelle il aura grandi et se sera modelé au fil du temps. C’est donc pour un au revoir hautement symbolique que le spectacle sera joué ses toutes dernières fois à IVT, dans le théâtre qui l’a vu naître. Dévaste-moi, spectacle hybride mêlant chansigne, théâtre et concert est né d’une rencontre entre Emmanuelle Laborit, Johanny Bert et Yan Raballand. Dévaste-moi est un appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse du plaisir, porté par Emmanuelle Laborit accompagnée du Delano Orchestra. Devant nous, une femme qui pleure, qui aime, qui danse, qui crie, qui jouit, qui vit. Comme dans un récital lyrique, un bal populaire, un concert de rock ou un monologue musical, un corps seul se dévoile et chansigne ses désirs, ses libérations, ses blessures. Les codes du concert rock – lumières, costumes à paillettes et tenues sexy – sont mêlés à une écriture théâtrale qui brouille les pistes. Le spectateur n’a plus qu’à se laisser emporter par les signes et les sons, à écouter ses émotions. International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris Contact : https://ivt.fr/spectacles/devaste-moi-une-derniere-fois 0153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://hub-ivt.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228590297976

