Dévaste-moi / Johanny Bert | Yan Raballand | Emmanuelle Laborit & The Delano Orchestra Le Manège, 6 janvier 2022, La Roche-sur-Yon.

Dévaste-moi / Johanny Bert | Yan Raballand | Emmanuelle Laborit & The Delano Orchestra

du jeudi 6 janvier 2022 au vendredi 7 janvier 2022 à Le Manège

Dévaste-moi ———– ### Johanny Bert | Yan Raballand | Emmanuelle Laborit & The Delano Orchestra **En adaptant de célèbres airs d’opéra et des chansons populaires, Emmanuelle Laborit nous plonge dans l’univers d’une femme qui ne peut entendre mais qui traduit en langue des signes ce que son corps ressent.** Ce spectacle est né de la rencontre entre Johanny Bert, créateur de spectacles hybrides et Emmanuelle Laborit, comédienne et metteuse en scène sourde, Molière de la révélation théâtrale en 1993 et codirectrice d’IVT-lnternational Visual Theatre. Fan de Michael Jackson, de Nina Hagen, d’Alain Bashung, de Léo Ferré ou encore de la Callas, Emmanuelle Laborit ne les entend pas mais elle aime leurs attitudes, leurs énergies et imagine le grain de leurs voix. Comédienne prodigieuse, ses mots sont ici des signes qui se transforment en une langue chorégraphique infiniment riche : le chansigne. Accompagnée des rockeurs du Delano Orchestra, elle incarne avec grâce et sensualité un répertoire musical autour du corps féminin entre récital d’art lyrique, concert pop-rock et cabaret des années 30. Avec ses mains adaptant les paroles, elle donne vie à l’infinie poésie d’un formidable répertoire allant de Carmen de Bizet à Back to Black d’Amy Winehouse, et de Gainsbourg à Donna Summer. Un répertoire musical pour une ode à la beauté de la langue des signes.

Tarif B

MUSIQUE | CHANSIGNE. Emmanuelle Laborit nous plonge dans l’univers d’une femme qui ne peut entendre mais qui traduit en langue des signes ce que son corps ressent.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T21:50:00;2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T21:50:00