Tous au Théâtre du Nord ! Devant Théâtre du Nord Lille, 26 janvier 2024, Lille.

Tous au Théâtre du Nord ! Vendredi 26 janvier 2024, 14h30 Devant Théâtre du Nord 13/11 € sur inscription

Sur une patinoire, on assiste au tournage d’un film de hockey sur glace. Entre fiction et réalité, Pascal Rambert, traduit et joué dans le monde entier, nous offre un habile parallèle entre la compétition sportive et l’art de la scène.

Découvrez le Théâtre du Nord lors d’une visite guidée avec un.e guide conférencier.ère et un membre de l’équipe du théâtre, en explorant ses différents aspects : coulisses, décors, costumes, plateau…

Devant Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T14:30:00+01:00 – 2024-01-26T15:45:00+01:00

© Claire Fasulo