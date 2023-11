Tous au théâtre du Nord ! Devant Théâtre du Nord Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Tous au théâtre du Nord ! Devant Théâtre du Nord Lille, 1 décembre 2023, Lille. Tous au théâtre du Nord ! Vendredi 1 décembre, 14h30 Devant Théâtre du Nord 13 / 11 euros Le Théâtre du Nord est un Centre Dramatique National, ainsi qu’une école d’art dramatique, l’École du Nord. À Lille, il prend place dans l’ancienne Grand’Garde, construite en 1717. Difficile d’imaginer ce qui se trame derrière cette façade…

Découvrez-le lors d’une visite guidée avec un.e guide conférencier.ère et un membre de l’équipe du théâtre, en explorant ses différents aspects : coulisses, décors, costumes, plateau… Devant Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/le-theatre-du-nord.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Martin Argyroglo

