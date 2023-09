Les absents, théâtre devant mairie Salles-la-Source, 24 septembre 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

Les absents par la compagnie L’Aurore le dimanche 24 septembre à 11h et 16h..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

devant mairie

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Les absents by compagnie L’Aurore on Sunday September 24 at 11am and 4pm.

Les absents por la compañía L’Aurore el domingo 24 de septiembre a las 11h y a las 16h.

Les absents von der Compagnie L’Aurore am Sonntag, den 24. September um 11 Uhr und 16 Uhr.

