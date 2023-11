Concert « Jules & Caroline » Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur, 24 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Ils s’appellent Jules & Caroline, sont jumeaux, leur univers inventé, subtil, audacieux, pop urbain, positif et futuriste.

Une œuvre qui leur ressemble, et qui va vous racontez en musique leur parcours. L’aventure Kosmatique ne fait que commencer,

– Tout public.

– Gratuit..

2023-12-24 16:30:00 fin : 2023-12-24 . EUR.

Devant l’Office de Tourisme LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



They’re called Jules & Caroline, they’re twins, and their invented universe is subtle, bold, urban pop, positive and futuristic.

A work that resembles them, and that will tell you about their journey in music. The Kosmatique adventure is just beginning,

– Open to all.

– Free admission.

Se llaman Jules & Caroline, son gemelas, tienen un universo inventado, sutil, atrevido, pop urbano, positivo y futurista.

Una obra que se parece mucho a ellas y que te contará su viaje a través de la música. La aventura de Kosmatique no ha hecho más que empezar,

– Abierto a todos.

– Entrada gratuita.

Sie heißen Jules & Caroline, sind Zwillinge, ihr Universum ist erfunden, subtil, gewagt, urbaner Pop, positiv und futuristisch.

Ein Werk, das ihnen ähnelt und das Ihnen ihren Werdegang in Musik erzählt. Das Abenteuer Kosmatique hat gerade erst begonnen,

– Für die ganze Öffentlichkeit.

– Kostenlos.

