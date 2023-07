Balade épicurieuse, l’éveil des sens Devant l’Office de Tourisme Issigeac, 10 août 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Les balades épicurieuses sont une découverte des richesses patrimoniales, culturelles et gourmandes de la cité médiévale.

Mettez vos sens au défi !

Au cours de cette matinée, vous déambulerez dans le village avec vos sens en éveil à la découverte des particularités architecturales, minérales et végétales. Accompagné par une guide diplômée, venez appréhender le village d’une manière originale et ludique : dessin, jeux, et aussi avec les yeux bandés !

Ensuite, vous irez à la rencontre d’un artisan d’art qui partagera son savoir-faire.

La balade se termine par une dégustation de produits régionaux près de l’Office de Tourisme.

Durée 2h environ. Prévoir bouteille d’eau, casquette et baskets.

Réservation obligatoire. Limité à 15 personnes. Accessible dès 6 ans.

Nous nous réservons le droit d’annuler la balade si le nombre de participant est inférieur à 5..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 12:00:00. EUR.

Devant l’Office de Tourisme Place du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Epicurean Walks are an opportunity to discover the rich heritage, culture and culinary delights of the medieval city.

Challenge your senses!

During this morning stroll through the village with your senses alert, discovering its architectural, mineral and plant features. Accompanied by a qualified guide, come and discover the village in an original and fun way: drawing, games and even blindfolded!

Afterwards, meet a craftsman who will share his know-how.

The walk ends with a tasting of regional products near the Tourist Office.

Duration approx. 2 hours. Bring a bottle of water, a cap and sneakers.

Reservations required. Limited to 15 participants. Accessible to children aged 6 and over.

We reserve the right to cancel the tour if the number of participants is less than 5.

Los Paseos Epicúreos son una oportunidad para descubrir el rico patrimonio, la cultura y las delicias culinarias de la ciudad medieval.

Desafíe a sus sentidos

En esta mañana, recorrerá la villa con todos los sentidos alerta, descubriendo los elementos arquitectónicos, minerales y vegetales. Acompañado por un guía cualificado, venga a descubrir el pueblo de una forma original y divertida: dibujando, jugando e incluso con los ojos vendados

Después, conozca a un artesano que compartirá con usted sus habilidades.

El paseo termina con una degustación de productos regionales cerca de la Oficina de Turismo.

Duración aproximada: 2 horas. Llevar una botella de agua, gorra y zapatillas de deporte.

Imprescindible reservar. Limitado a 15 personas. Accesible a niños a partir de 6 años.

Nos reservamos el derecho de cancelar la excursión si hay menos de 5 participantes.

Die epikureischen Spaziergänge sind eine Entdeckungsreise zu den Reichtümern des Kulturerbes, der Kultur und der Gaumenfreuden der mittelalterlichen Stadt.

Fordern Sie Ihre Sinne heraus!

An diesem Vormittag schlendern Sie mit wachen Sinnen durch das Dorf, um architektonische, mineralische und pflanzliche Besonderheiten zu entdecken. Begleitet von einer diplomierten Fremdenführerin können Sie das Dorf auf originelle und spielerische Weise erkunden: Zeichnen, Spiele und auch mit verbundenen Augen!

Anschließend treffen Sie einen Kunsthandwerker, der sein Wissen mit Ihnen teilt.

Der Spaziergang endet mit einer Verkostung regionaler Produkte in der Nähe des Office de Tourisme.

Dauer ca. 2 Stunden. Wasserflasche, Mütze und Turnschuhe mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzt auf 15 Personen. Zugänglich ab 6 Jahren.

Wir behalten uns das Recht vor, den Spaziergang abzusagen, wenn weniger als 5 Personen teilnehmen.

