BALADE DÉCOUVERTE – Sauvages des rues angevines
Vendredi 26 mai, 18h00
Devant l'office de Tourisme, Angers

Sur inscription Tout public, à partir de 15 ans 3€/pers.

Maison de l’environnement d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Devant l’office de Tourisme, Angers 7 place du Président Kennedy, Angers Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire Entre les pavés, dans le creux d’un mur ou encore sur les trottoirs, le végétal urbain fourmille d’anecdotes, de légendes, de vertus et d’usages insoupçonnés. Déambulez dans les rues d’Angers en ce début de soirée et attardez-vous sur ces plantes sauvages que nous croisons très souvent, sans jamais vraiment les voir. Avec l’Appel du végétal.

