De l’oiseau à la boule de graines Devant l’office de tourisme, 18 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

En période de froid, les oiseaux peuvent avoir du mal à se nourrir. Vous pouvez les aider, mais de quelle façon ?

Venez découvrir, lors d’un atelier de création de boule de graines, les bonnes pratiques et les espèces observées à la mangeoire..

2023-12-18 à ; fin : 2023-12-18 12:00:00. .

Devant l’office de tourisme Esplanade du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During cold weather, birds may have trouble feeding. You can help them, but how?

Come and discover, during a seed ball creation workshop, the best practices and the species observed at the feeder.

Cuando hace frío, los pájaros pueden tener dificultades para alimentarse. Usted puede ayudarles, pero ¿cómo?

Venga a descubrir, durante un taller de creación de bolas de semillas, las mejores prácticas y las especies observadas en el comedero.

In der kalten Jahreszeit kann es für Vögel schwierig sein, Nahrung zu finden. Sie können ihnen helfen, aber auf welche Weise?

Lernen Sie in einem Workshop, in dem Sie einen Samenball herstellen, gute Praktiken kennen und erfahren Sie, welche Arten an Futterstellen beobachtet werden.

