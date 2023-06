BALADE A PIED ET ANIMÉE : AU SON DE LA LOIRE Devant l’Inexplosible, face à la Place de la Loire Orléans, 7 juillet 2023, Orléans.

BALADE A PIED ET ANIMÉE : AU SON DE LA LOIRE 7 juillet – 11 août Devant l’Inexplosible, face à la Place de la Loire 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit), Gratuit (sur justificatif). Pour plus de renseignements sur les tarifs gratuits et réduits, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’Office du Tourisme. Limité à 25 places.

De tous temps, la Loire a inspiré les artistes, en particulier les poètes et chansonniers. Baladez-vous dans les rues d’Orléans au son de musiques et chants retraçant l’histoire du fleuve royal. La danse s’invitera au détour des rues.

Visite menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire. Avec le groupe les Atemporels, association Musique et Équilibre : musique-equilibre.com/me/

Visite réalisée en participation avec l’association Promenons-nous dans l’Histoire.

Prévoir de bonnes chaussures de marches.

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Devant l'Inexplosible, face à la Place de la Loire Quai du Châtelet 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Au long de la Loire

©VAH, mairie d’Orléans