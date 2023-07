East side jazz Devant l’Hôtel de Ville Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne East side jazz Devant l’Hôtel de Ville Villeurbanne, 30 août 2023, Villeurbanne. East side jazz Mercredi 30 août, 19h00 Devant l’Hôtel de Ville Gratuit Devant l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T19:00:00+02:00 – 2023-08-30T20:00:00+02:00

2023-08-30T19:00:00+02:00 – 2023-08-30T20:00:00+02:00 jazz funk Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Devant l'Hôtel de Ville Adresse Avenue Aristide Briand Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Devant l'Hôtel de Ville Villeurbanne

Devant l'Hôtel de Ville Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/